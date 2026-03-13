　13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円安の5万3590円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3786.4円に対しては196.4円安。出来高は3万1946枚となっている。

　TOPIX先物期近は3606ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比24.91ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53590　　　　　-510　　　 31946
日経225mini 　　　　　　 53595　　　　　-500　　　417625
TOPIX先物 　　　　　　　　3606　　　　　-7.5　　　 43611
JPX日経400先物　　　　　 32695　　　　　 -75　　　　4304
グロース指数先物　　　　　 725　　　　　 -10　　　　6641
東証REIT指数先物　　　　　1953　　　　　　+3　　　　 158

株探ニュース