日経225先物：13日正午＝510円安、5万3590円
13日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比510円安の5万3590円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3786.4円に対しては196.4円安。出来高は3万1946枚となっている。
TOPIX先物期近は3606ポイントと前日比7.5ポイント安、現物終値比24.91ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53590 -510 31946
日経225mini 53595 -500 417625
TOPIX先物 3606 -7.5 43611
JPX日経400先物 32695 -75 4304
グロース指数先物 725 -10 6641
東証REIT指数先物 1953 +3 158
