『田鎖ブラザーズ』ポスタービジュアル解禁 追加キャストも発表
岡田将生が主演を務めるTBS金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（4月17日スタート 毎週金曜後10：00）のポスタービジュアルと追加キャストが解禁された。
【写真多数】岡田将生、染谷将太、中条あやみら…豪華キャストを一挙紹介！
本作は2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたものの、わずか2日の差で両親殺害事件の時効が成立してしまった兄弟“田鎖ブラザーズ”の物語。岡田が刑事の兄・田鎖真、染谷が検視官の弟・田鎖稔を演じ、2人が凶悪事件に向き合いながら31年前の「田鎖家一家殺傷事件」の真相を追い続ける。
解禁されたポスタービジュアルは、岡田と染谷の顔が鎖のように重なり合うモノトーン調のデザイン。キャッチコピー「心の時効は、よく絡む。」とともに、過去と現在が絡み合う物語を象徴するビジュアルとなっている。アートディレクションは吉良進太郎が担当した。
キャストには、質屋の店主と情報屋という2つの顔を持つミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみ、若手刑事・石坂直樹役で宮近海斗、係長・小池俊太役で岸谷五朗が出演。さらに、刑事課長・竹内恵美役を赤間麻里子、検視官補助・桐谷千佳役を内田慈、法医学教室の准教授・神楽健介役をJPが務めることも新たに発表された。
また、本編と同じ世界観で描かれる前日譚のショートドラマ『D-day〜罪が消える日〜』の配信も決定。内田が演じる検視官補助・桐谷千佳を主人公に、ある凶悪事件を巡る孤独な戦いが描かれる。作品は2026年3月28日からショートドラマアプリ「BUMP」で独占配信される。
プロデュースは『アンナチュラル』『MIU404』『最愛』などで知られる新井順子。完全オリジナルのクライムサスペンスとして、兄弟が背負う過去と現在の事件がどのように交差していくのかが見どころとなる。
