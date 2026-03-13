ファミマ『ウマ娘』コラボ15日開催 「はちみつパン」などの商品＆グッズ情報解禁！一番くじ実施
ファミリーマートは13日、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを15日から順次全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施することを発表した。
【写真】美味そう！はちみつパン＆センス抜群な缶バッジ ファミマ×ウマ娘の商品
キャンペーンではゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の5周年を記念して、全5種類の“美味（ウマ）い商品”が登場。前回のコラボレーションでも好評だった、作品内に登場する「はちみードリンク」や、トレセン学園の購買部で販売されているはちみつパンをイメージした、「トレセン学園のはちみつパン」など、遊び心あふれるラインアップを用意。
また、対象商品を購入することで、ウマ娘たちの描き下ろしイラストグッズがもらえる企画も実施する。
さらに、キャンペーン期間中はファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためることで、豪華な特典が当たるスタンプキャンペーンのほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でオリジナルデザインのブックカバー、ブロマイド等も販売。
21日からは、全国のファミリーマートにて「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾」を順次発売。ウマ娘たちと一緒に、ファミリーマートだけの特別なコラボレーションを楽しめる。
■ウマ娘をイメージしたオリジナル商品が登場
★トレセン学園のはちみつパン
★島トレ 丸太チョコロールケーキ
★はちみードリンク
★ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き３
★ウマ娘 プリティーダービー チップス２うすしお味
■ファミマ限定ブロマイドやブックカバーを「ファミマプリント」で発売！
★ウマ娘 ゲーム内背景イラスト
★ウマ娘 ファミチキ袋風ブックカバー
★【復刻】ウマ娘 1周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
★【復刻】ウマ娘 2.5周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
★ウマ娘 5周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
■ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用した、オリジナルグッズも登場！
★ウマ娘 プリティーダービー アクリルスタンド 全7種
■シリーズ初のレースシーンを立体化した一番くじが登場！
★一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾
■『ウマ娘 プリティーダービー』コラボグッズを「ファミマオンライン」で発売
★ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Aセット
★ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Bセット
★ウマ娘 プリティーダービー Chibiぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定 Cセット
★【抽選商品】ウマ娘 プリティーダービー チップス２ うすしお味(１２袋入)
【店頭でもらえるキャンペーン】
期間中、対象商品を2個購入で、キャンペーン限定のオリジナルアイテムがもらえます。
キャンペーン期間：2026年3月15日（日）AM10:00〜4月6日（月）まで
※景品が無くなり次第終了
第1弾：2026年3月15日（日）AM10:00~
オリジナルA4マジッククリアファイル 全4種
スティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したマジッククリアファイルです。
第2弾：2026年3月24日（火）AM10:00~
オリジナル缶バッジ 全4種
スティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用しています。
（C）Cygames, Inc.
