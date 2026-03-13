RIIZE・SHOTAROとRUSHBALL・KYOKA、初共演の舞台裏 振り合わせの真剣な表情も
RIIZEのSHOTARO RUSHBALLのKYOKAが出演するTOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONメイキングムービーが、きょう13日に公開された。
【動画】RIIZE・SHOTAROとRUSHBALL・KYOKA、初共演の舞台裏
TOYOTA「Drive Your Teenage Dreams.」HIACE DANCE SESSIONは、トヨタ自動車がSTARBASEと立ち上げた、車の新しい楽しみ方を生み出していくプロジェクト『Drive Your Teenage Dreams.（以下DYTD）』の中の取り組みのひとつ。マットブラックのハイエースを舞台に“車が遊び場”というコンセプトのもと、車内外の空間を生かした演出や、時代感のあるスタイリングで、車とダンスカルチャーの掛け合わせを発信している。
今回公開されたメイキングムービーは、事前に行われたダンスリハーサルや当日の撮影の様子に加え、撮影終了後のインタビューを収録。真剣な表情で振りを合わせるシーンや休憩中の和やかな雰囲気のシーンなど、本編では見ることのできない貴重なシーンを収めている。
インタビューでは、本プロジェクトが初共演となる互いの印象や撮影の感想、ダンスの注目ポイントなどを2人がそれぞれの視点で語っている。また、HIACE DANCE SESSIONにちなみ、「ハイエースを自由にカスタムするなら?」という質問では、海外での生活が多い2人ならではの回答も飛び出す。
