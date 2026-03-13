台湾人気チア「Passion Sisters」 日本単独ファンミーティング3・15開催
『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』でも注目され、SNSで大バズリしている“かわいすぎる”台湾チアリーディングチーム。その象徴的な存在となっているPassion Sistersの人気メンバー3人が3月15日、東京・北千住のシアター1010で日本単独ファンミーティングを開催する。
【写真】菊池桃子ら球場を盛り上げる「Passion Sisters」ソロショット
『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』で日本と台湾の野球がともに世界の舞台で存在感を示すなか、もうひとつの注目を集めているのが“チア文化”。とくに台湾のプロ野球界では圧倒的な人気を誇り、前回のWBCでも話題となった象徴的存在がPassion Sistersだ。
今回のファンミーティングには、人気メンバーの菊池桃子、小迪（スティッチ）、衣宸（イーチェン）の3人が出演。さらに、特別ゲストとして、早稲田大学応援部チアリーダーズBIGBEARSも登場する。当日はトークショーやチアダンスの披露はもちろん、来場者参加型のゲーム企画など、ファンとの距離を縮める多彩なプログラムが展開される予定だ。
チケットは全席指定。イベント中に写真撮影できる席や、公演後の「グータッチ会」「チア3名＋お客様1名での撮影会」に参加できるプレミアム席も用意されている。
■ファンミーティング概要
公演名：台湾チアガールPASSION SISTERS PREMIUM FAN MEETING
日程：3月15日（日）
会場：シアター1010（東京・北千住）
公演回数：1日2回公演
第1回 開場13:30／開演14:00
第2回 開場17:30／開演18:00
出演：
菊池桃子
小迪（スティッチ）
衣宸（イーチェン）
※特別ゲスト：早稲田大学応援部チアリーダーズ BIGBEARS
主催：NTT docomo
