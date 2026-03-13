『Star Song Special』シーズン3、3・26配信開始 初回トークゲストはSnow Man・宮舘涼太
“スターの原石”であるジュニアと、“現役のスター”として活躍する先輩アーティストが出演する音楽番組『Star Song Special』シーズン3が、26日午後4時よりPrime Videoにて独占配信スタートする。シーズン3の初回トークゲストにはSnow Man・宮舘涼太が初登場する。
【写真】先輩と共演！Travis Japan・松倉海斗
昨年10月より配信されたシーズン2が、5日に最終回を迎え、番組最後に「Season3 配信決定」と発表されると、視聴者からは待ち望む声が寄せられていた。
これまでのシーズン同様に、“スタソン”ならではのスペシャルなライブや、NGなしのコラボトークなど豪華クオリティで、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。初回では宮舘とジュニアとの“Switch Question”で、どんな化学反応が起きるのかに注目。また、シーズン3初回のMCは後日発表予定。
