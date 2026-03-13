読売テレビ・立田恭三＆佐藤佳奈らアナ5人、“完全オリジナル”恋の物語朗読「心の潤いになればいいなと考えています」
読売テレビアナウンサー5人による初めての試み『恋の朗読会』が21日午後4時から、大阪・中央区の同局本社で開催する。
【画像】特技のイラストを披露した増田陽名アナ
参加するのは、立田恭三・諸國沙代子・佐藤佳奈・大野晃佳・増田陽名の各アナウンサー。「美と健康」をテーマにしたイベント『WELL BE POP!!』の中で、本社ステージの企画としてお披露目することになった。
今回の企画の発案者は立田アナ。「以前から朗読に挑戦したいという思いがあって、『WELL BE POP!!』のテーマを念頭に、『恋愛』を題材に選びました。」企画を進める中で、まず声をかけたのは佐藤アナ。「Podcastでもよく恋愛トークをしていて最初に頭に浮かんだ」という。さらに3人のアナウンサーを仲間に引き入れて昨年12月に打ち合わせをスタート。3ヶ月かけて準備を進めてきた。
完全オリジナルの脚本については、立田アナが19本もの雛形を作り、5人で話し合いながら細部を組み立てていった。物語に登場するのは、大学時代に出会って8年間の交際を続けてきた男女2人。20代後半となり、仕事や結婚に揺れ動く心の機微を描く。朗読会では主人公・美咲を佐藤アナが、相手役・直樹を立田アナが演じる。佐藤アナは「主人公は自分と同年代で、特に恋愛や仕事で悩みの多い時期だと思います。会場の皆さんに共感していただき、それが心の潤いになればいいなと考えています」と語る。
物語の舞台は神戸ということで、登場する2人は関西弁を話す。佐藤アナは千葉出身だが、「もう関西に丸7年住んでいます。周りもみんな関西弁で耳が慣れてきました（笑）」。一方、増田アナは、学生時代の学童保育アルバイトで上達したというイラストが特技。出演中の朝番組『ZIP!かんさい』でも何度か披露しているが、今回の朗読会でもスクリーンに映し出す挿絵の作成を担当している。
また、20日には、諸國アナと佐藤アナがPodcastで展開中の『酒のさかなにショコっとどうぞ』のトークステージも行われる。こちらは、ノーメイクの2人が登場し、メークをしながら「美と健康」についてトークするというユニークな構成となっている。
