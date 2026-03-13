小沢健二が歌った『カローラII』とは？ 1999年に生産中止となったコンパクトカー
歌手の小沢健二が13日、4月から始まる全国ホールツアー「月と街のAidade」で、1995年リリースの「カローラIIにのって」を約16年ぶりに演奏することを発表した。
【写真】懐かしい…小沢健二が歌った『カローラII』
同楽曲は、1995年1月1日にリリースされた小沢の6枚目のシングル。タイトルにもあるトヨタ『カローラII』のCMソングとして起用され、「オリコン週間シングルランキング」では最高2位（1995年1月23日付）、累積売上82.1万枚（2026年3月16日付現在）の大ヒットを記録した。
なお、『カローラII』はトヨタ自動車によって初代モデルが1982年5月に発売されたコンパクトカー。「カローラIIにのって」で歌われたのは、94年9月に発売された4代目モデル。サイズは全長3915×全幅1660×全高1370となっており、現行モデルだとトヨタ『ヤリス』（全長3950×全幅1695×全高1495）よりも小さいモデルとなる。
4代＝約17年にわたって人気を博してきたが、1999年7月に生産終了となった。
「オリコン週間シングルランキング」は「1968年1月4日付」よりスタート
「オリコン調べ（2026年3月16日付現在）」
