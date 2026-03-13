『SPRiNG（スプリング）』5月号に登場する長濱ねる

　俳優の長濱ねるが、23日発売のファッション雑誌『SPRiNG（スプリング）』5月号（宝島社）の表紙と誌面に登場する。

【表紙】長濱ねる、ピンクのセットアップでハンサムに

　約1年ぶりの登場となる長濱は、ハンサムな女性像をテーマに、トレンドのピンクをまとったファッションシュートを敢行した。

　「10代のころは、あえてかわいらしい色みを避けて、オーバーサイズの服を選んだり、できるだけボーイッシュに寄せてみたり。“甘さ”から距離を置いている時期がありました」。年齢を重ねるなかで他者の視線から少しずつ距離を取れるようになったこと、コンプレックスとの向き合い方など、インタビューからは27歳の今を感じられる内容に。

　また28日よりスタートするドラマ『ストーブリーグ』は、長濱の大きなターニングポイントになる作品だったという。主演の亀梨和也との撮影エピソードや現場での葛藤なども語っている。

　付録はミッフィーデザインの保冷ランチバッグ。