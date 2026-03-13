「犯行現場」というコメントと共に投稿された猫の動画が、SNSで話題となっている。

【映像】水道レバーを操る様子（実際の映像）

動画に映っているのは猫の「えるる」くん（7カ月）。 再生してみると…水道のレバーを口にくわえて、しっかりと引き上げるえるるくん。水が勢いよく出てしまっている…。実はこの1週間ほど前、夜中に水が出ていることがあり、飼い主（@nyantarochanxx）は「たまたま当たったのかな」と思っていたんだそう。そして、2日前、帰宅した際に再び水が出ているのを発見し、「絶対分かってて開けている」と確信。ついに犯行の瞬間を捉えた。

保護された時はとても臆病だったというえるるくんだが、今は一緒に暮らす猫たちと駆け回るわんぱくボーイなんだとか。この時も水を出すえるるくんのそばには兄弟猫のにゃじにゃじくんの姿が…。いたずらの相談でもしていたのか。水道の仕組みを理解して水を出す様子に「頭の良さに驚いた」と話す飼い主。「水道代が心配なので次は是非閉めるのも覚えて欲しい」とも話している。

この動画を見た人からは「何か対策しないと水道代が恐ろしい事に…」「最後のオドオド感がたまらないw」「天才猫現る！！」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）