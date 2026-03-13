アメリカのトランプ政権は12日、高騰する原油価格を引き下げるため、ロシア産の原油への制裁を緩和すると発表しました。中継です。

ウクライナ侵攻を続けるロシアの資金源を絶つために導入した制裁の緩和にまで手をつけざるを得ないほど、トランプ大統領が追い込まれているといえます。

トランプ政権は12日、制裁対象としてきたロシア産の原油のうち、船舶で輸送中のものについては各国が購入することを一時的に認めると発表しました。

ホルムズ海峡が事実上封鎖されたことにより、中東産の原油の供給が滞り価格が高騰していることから、ロシア産の原油を購入できるよう制裁を緩和し、価格を引き下げる狙いがあります。

トランプ大統領は自らが引き起こした原油の高騰で、ロシアへの制裁緩和に追い込まれた形です。

こうした中、アメリカ・ミシガン州では12日、ユダヤ教の礼拝所に車両が突っ込み銃撃戦となる事件がありました。車両は炎上し、容疑者の男は死亡しました。

容疑者はレバノン出身で、CNNによりますと、レバノンに住む家族がイスラエルの空爆で死亡したと周辺に話していたとして、当局が調べているということです。

また、バージニア州の大学では、教室で男が銃を乱射し、1人が死亡、2人がケガをする事件がありました。

容疑者の男は元州兵で、「神は偉大なり」と叫び発砲し、学生たちに取り押さえられた際に死亡したということです。また、過去にイスラム過激派組織「イスラム国」を支援しようとした罪で有罪判決を受けていたということです。

アメリカ国内でテロへの懸念が高まることで、イラン攻撃への世論の反発は強まりそうです。