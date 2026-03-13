タレント・いとうあさこ（55）が12日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。スーパーでの買い物で困ることを明かした。

同番組には、女優の草刈民代がゲスト出演した。今年60歳になった草刈は「年を重ねるって意外と悪くないというか、楽しめることが増えてくる」と告白。「できないことはできないって認めちゃってもいい。それができるのは60が境だと思う」と、自身の年齢への思いを語った。

これを受けて、現在51歳の放送作家の野々村友紀子氏は「私も人の目がだんだん気にならなくはなって来たんですけど」と断りながら、「例えば買い物とかに行って割引シールが貼ってあるやつをめっちゃ買うんですけど、一番上に一番高い肉を乗せる。やっぱりちょっと隠しちゃう」と打ち明けた。

するといとうは「でも買い物といったら、自分の顔が貼ってあるハムを買う時に」と回想。自身がCM出演する食品メーカーの製品を買う際、そっと隠し気味にしてしまうことをぶっちゃけ、「買うんだけどこうする。それを見られるのもなんか」と笑っていた。