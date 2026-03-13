【UEFAカンファレンスリーグ】シグマ・オロモウツ 0−0 マインツ（日本時間3月13日／アンドルーヴ・スタディオン）

【映像】佐野の「3連続デュエル勝利」（実際の様子）

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、武器とする球際の攻防で驚きのプレーを見せた。わずか6秒間で3つのデュエルを争い、マイボールにしてカウンターの起点を作っている。

マインツは日本時間3月13日、UEFAカンファレンスリーグのベスト16・ファーストレグでチェコのシグマ・オロモウツと敵地で対戦。佐野はアンカーとして先発出場した。

佐野はこの日も最終ラインの前に陣取る門番としてとりわけ守備面で貢献。その1つが22分のシーンだった。自陣での相手のフリーキックから混戦の中、味方がヘディングでクリアする。このこぼれ球に反応した佐野は、MFバラート・ペーテルと競り合い、すっと身体を寄せてボールを奪った。

驚異の粘りで3連続デュエル

しかし、トラップが長くなったことでMFマチェイ・ハダスにボールを奪われる。それでも佐野は重心を低くしたチャージで、ハダスのバランスを崩してまたもボールを回収。ところが再びMFジリ・スパチルに奪われる。それでも諦めない佐野が、相手のターンに合わせて左足を滑り込ませてボールをつついて前方に大きく蹴り出したことで、MFパウル・ネーベルがボールを収めた。

何度もボールを失いかけた佐野だったが、中央の危険な位置で決定機を作らせない気迫のディフェンスを見せた。この日の佐野はフル出場を果たし、5つのデュエルに勝利。守備貢献3回、タックル3回、ボールリカバリ3回と、ディフェンスの面で大きく貢献している。

マインツは24分にFWサイラス・カトンパ・ムブンパ、90＋5分にFWアルミンド・ジープがネットを揺らしたがいずれもオフサイド判定で取り消しとなり、試合はスコアドローに終わった。セカンドレグはマインツのホームで日本時間3月20日に予定されている。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAカンファレンスリーグ）

