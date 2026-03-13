原油価格急上昇で引っ越し業界も影響懸念「長期化なら数千円は上げなくてはいけないかも」

12日のニューヨーク市場では、国際取引の指標となる原油の先物価格が、一時98ドル台に上昇し、再び100ドルに接近しました。

IEA（国際エネルギー機関）は最新の報告書で、ホルムズ海峡の封鎖などで史上最大の供給途絶が引き起こされ、中東の湾岸諸国の石油生産は、世界の需要の約1割にあたる量が減少したとしていて、危機感を示しています。

影響が直撃しそうなのが、転居シーズンを迎えた引っ越し業界です。

3月が年間で最も忙しくなるというKIZUNA引越センターは予約対応に追われています。

KIZUNA引越センター・遠藤充営業部長：

（今月の予約は）1300件ほど（本社分）。毎月の1.5倍以上にはなってきている。

この会社では15台のトラックを使っていて、燃料の価格は利益を大きく左右するだけに、事態の長期化を心配しています。

KIZUNA引越センター・遠藤充営業部長：

（現在の原油高で）年間にしてしまうと、200万円以上（コストが）変わってくる。この情勢が長く続くようなら、引っ越し料金に転嫁せざるを得ない。上げなきゃいけないとなると、やはり数千円は上げなきゃいけない。

中東情勢悪化の影響が、一段と広がる局面になってきました。