東京ドームで1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は、東京ドームでの1次ラウンド（R）・プールCを4戦全勝で突破した。来日していた米放送局の実況担当者は、「広告やタイアップ投稿でもない……」として、日本製との別れを惜しんだ。

米放送局「FOXスポーツ」でWBCの実況を務めたのはスティーブン・ネルソン氏。来日し、東京ドームでの大谷翔平らの躍動を熱く伝えていた。

10日に1次R・プールCが終了し、帰国の途に就く同氏。日本時間12日に自身のインスタグラムを更新し、「分かる人には分かる。日本を離れる際に一番つらいこと。これは広告やタイアップ投稿でもない……」とつづり、動画を公開した。

悲しそうな表情を浮かべ、別れを惜しんでいるのは、日本のトイレだ。外国人が先進的な日本のトイレに驚くことは多く、他の海外記者も1次ラウンド中、トイレへの驚きをつづっていた。

1次ラウンド・プールCを4戦全勝の1位で突破した侍ジャパンは、米マイアミで14日（日本時間15日）にベネズエラとの準々決勝に臨む。



（THE ANSWER編集部）