1.ゆっくりとした「まばたき」

猫と視線が合ったとき、ゆっくりと目を細めたり、数秒間まばたきをしたりしてくれるなら、それは飼い主に対して深い信頼と愛情を伝えています。

猫の世界では、目をじっと見つめることは「敵意」や「威嚇」を意味することが多いため、あえて目を閉じるのは「あなたを信じているから、攻撃しなくても大丈夫だよ」というリラックスした意思表示なのです。

初めて猫を飼う人は、自分からも優しくまばたきを返してあげましょう。そうすることで「私もあなたのことが大好きだよ」という返事になり、心の距離がぐっと縮まります。

2.しっぽをピンと立てて近寄る

飼い主が部屋に入ったときや、帰宅したときに、猫がしっぽを垂直にピンと立てて近づいてくるのは、最高級の「大好き！」のサインです。

これは子猫が母猫に甘えるときに見せる行動の名残で、うれしくてたまらない気持ちや、甘えたい気持ちがあふれ出しています。

もし、しっぽの先端をわずかにピクピクと動かしていたら、それはさらに興奮して喜んでいる証拠です。

忙しいときでも、このサインを見せてくれたときは優しく声をかけたり、少しだけ撫でてあげたりして、愛猫の「嬉しい」という気持ちに応えてあげましょう。

3.お腹を見せてゴロゴロ転がる

床の上で突然ゴロンと横たわり、無防備にお腹を見せる「ヘソ天」ポーズは、その場所と飼い主を100％安全だと信じ切っている証拠です。

猫にとってお腹は急所であり、本来は絶対に隠しておきたい場所です。それを見せるということは、不安やストレスが全くなく、心からリラックスして過ごせている証拠といえます。

ただし、お腹を見せているからといって必ずしも「触ってほしい」わけではないのが猫の面白いところです。無理に触ると驚いて噛んでしまうこともあるため、まずは優しく見守って、幸せそうな姿を堪能するのが良いでしょう。

4.喉を鳴らす「ゴロゴロ音」

猫がそばに来たときや撫でているときに、喉の奥から「ゴロゴロ」という低い音が聞こえてきたら、それは幸福感に包まれているサインです。

この音は、リラックスしているときや満足しているときに出るもので、子猫が母猫とコミュニケーションを取るための大切な方法でもあります。

また、この音に合わせて前足を交互にグーパーと動かす「ふみふみ」という動作が見られる場合は、完全に子猫気分に戻って飼い主に甘え切っています。この心地よい振動と音を感じる時間は、猫にとっても飼い主にとっても、最高の癒しのひとときになるはずです。

5.ていねいに毛づくろいをしている

猫が自分の体を丁寧になめて整える「グルーミング」は、心に余裕がある証拠です。体調が悪かったり、強いストレスを感じていたりすると、猫は身だしなみにまで気が回らなくなってしまいます。

毛並みがツヤツヤで清潔な状態を保てているのは、毎日の生活に満足しているからこそです。また、飼い主の手や顔をペロペロとなめてくれる「アログルーミング」という行動も、大切な仲間として認められている証拠です。

「いつもお世話をしてくれてありがとう」という猫なりの感謝の気持ちが込められているので、優しく受け止めてあげてください。

まとめ

猫の幸せなサインは、どれも飼い主を信頼しているからこそ見せてくれる特別なものです。

日々の何気ないしぐさに注目することで、愛猫の「今」の気持ちがより深く理解できるようになります。

もしサインを見つけたら、優しく見守ったり、ときには甘えさせてあげたりして、愛猫が安心して過ごせる環境をこれからも大切に守っていきましょうね。