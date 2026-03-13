ジョーダン・ブランドと史上初のコラボ

ブラジルサッカー連盟（CBF）はブラジル代表チームの新しい2ndユニフォームのデザインを発表した。

マイケル・ジョーダン氏が監修するジョーダン・ブランドと史上初のコラボが実現している。

この新しい2ndユニフォームは青を基調とし、全体にジョーダン・ブランドを象徴する「エレファントプリント」柄がデザインされている。CBF公式サイトによれば「ブラジルの最も速く、恐ろしい捕食動物たちの色彩や模様」からインスピレーションを受けたものだという。3月26日にアメリカで行われるフランス代表とのテストマッチで初披露される予定となっている。

フランス1部パリ・サンジェルマンとコラボしているジョーダン・ブランドだが、サッカーの代表チームのユニフォームを手掛けるのは史上初。この歴史的な出来事について、FWヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）は「ボールを追いかける子どもたちにとってこのパートナーシップは大きな意味を持つ。ジョーダン・ブランドとブラジル代表の融合は単なるサッカー以上の出来事で、新しい文化と偉大さの融合だ」と語っていた。（FOOTBALL ZONE編集部）