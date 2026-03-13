元AKB48美女に“おかわりキス”連発 せいやも興奮「やばい！ 止まらん」
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第5話が11日に放送。第5話では、次回の「3rdモテVOTE」について「投票できるのは3票から2票になる」「男女2人ずつ計4人が脱落する」という残酷なルールが発表され、生き残りをかけた激しい駆け引きと、“本命”をめぐる新たな恋が急展開を迎えた。
【写真】AKB美女を落とすためにイケメン俳優がキス連発
『ラブパワーキングダム2』に参加するのは、会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、モデルのたいせい（陸大成/25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹/28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき/30歳）、俳優のゆうと（奥雄人/28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶/21歳）の男性メンバー8名と、タレントのかの（高橋かの/24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜/23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子/25歳）、女優のはづき（木村葉月/25歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ/32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）の女性メンバー8名。過去に恋愛リアリティーショーへの参加経験を持つメンバーなど、経歴・職業ともに多彩な男女16名が集結した。
DAY5、メンバーたちは絶景のゴゾ島へショートトリップに出かける。船から海へダイブしたり、滑り台で遊んだりと開放的なバカンスを楽しむ中、会社経営者兼俳優で熱波師のこうたは、元AKB48でモデル兼女優・まりやを膝上に乗せ、浮き輪ボートでの優雅なひとときを満喫。その余裕たっぷりで堂々とした振る舞いに、せいやは「熱波（こうた）が一番一軍の動きしてる」「男の最終形や」と大興奮。さらに、水着姿の美女たちと戯れる最高にキラキラした光景を見た菊池も、たまらず「何これ」「俺も呼んでよ」と言葉を漏らし、スタジオの笑いを誘っていた。
その後、「2ショットができる相手は1人のみ。女性はそれぞれの場所で男性を待ち、男性はデートしたい相手が待つ場所へ向かってデートに誘う」というミッションが発動。加えて、次の「3rdモテVOTE」まで、これが最後の2ショットチャンスだということも知らされる。男性にしか選択権がないこのルールのもと、俳優・ゆうとはこれまで甘い時間を過ごしていたショーダンサー・るみではなく、格闘家・たいじゅと急接近していたまりやが待つ場所へ向かう。ゆうとの登場にまりやは驚きの表情を浮かべつつ、2人で洞窟でのボートデートへ。そこでゆうとは「今日から本命として、好きとしていかせてもらうんで」「グイグイいっちゃうかも」と大胆に宣言。「ギューしていい？」とまりやを力強くハグし、「好きや」と感情をもらしたゆうとは、「好きって気持ちを表していい？」と迷いなく情熱的なキスを交わう。
さらにゆうとの猛攻は止まらず“おかわりキス”を連発。このスマートかつ情熱的な駆け引きに、せいやは「うわぁ、やばい！ 止まらん」「キス多なってきたぞ」と大興奮。ゆうとと濃密な時間を過ごしたまりやは、のちに「急に（キスを）チュッて感じでされたので…全部器用です。言葉もだし、キスの仕方も器用だなって感じます」と回想。予期せぬゆうととまりやの急接近に、菊池は「ゆうとが一気にアクセル踏んだ」と驚きつつ、「『キスの仕方が器用』だって。俺、言われたいもん」と羨望を爆発させていた。
『ラブパワーキングダム2』第5話はABEMAにて1週間見逃し配信。
