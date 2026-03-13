『ちいかわ シールメーカーBOOK』

　『ちいかわ シールメーカーBOOK』（KADOKAWA）が13日に発売された。ちいかわ・ハチワレ・うさぎのデザインがキュートな「ちいかわ シールメーカー」がスペシャル付録となっている。

【画像】ちいかわ・ハチワレ・うさぎなど…シール用イラストもたっぷり収録

　同誌はアニメちいかわのオリジナルシールを自宅で作成できる「ちいかわ シールメーカー」。付属のシールシートに好きなイラストをはさんで、シールメーカー本体にセットしたら星形のハンドルを回すだけ。かわいいシールを簡単に作ることができる。

　同誌には、シール作りに使用できるイラストがたっぷり付属。お気に入りのイラストでシール作りを楽しめる。