研ナオコ、春の花が咲き誇る自宅テラスのガーデニングを披露「とってもきれい」「盛りだくさん」
歌手・タレントの研ナオコ（72）が11日、自身のブログを更新。「我が家のテラス」と、色鮮やかな花々が咲き誇る自宅テラスのガーデニングを披露した。
【写真】「盛りだくさん」春の花が咲き誇る自宅テラスのガーデニングを披露した研ナオコ
投稿では、2枚の写真をアップ。濃い赤紫色からピンクっぽい薄い紫色、赤と白の組み合わせなど、色とりどりの花びらを付けた小ぶりな花が咲いている。
研は「少しずつ春らしくなってきて楽しみです 日々に感謝です」と新しい季節の訪れに心躍らせているようだった。
コメント欄には、「テラスの花が盛りだくさん」「とってもきれい」「春ですね〜。癒されますね」「可愛いすぎる!!」などの声が寄せられている。
