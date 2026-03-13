ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー斉藤慎二被告（43）の初公判が13日、東京地裁で行われた。20枚の傍聴券を求めて約300人が集結した。

黒のスーツ姿で出廷した斉藤被告は「同意してくれていると思った」と起訴内容を否認し、無罪を主張した。職業を尋ねられると「芸人です」と答えた。

起訴状によると、2024年7月30日午前、東京都新宿区に駐車中のロケバス内で女性の胸を触ったほか、午後にも同区内で性的暴行を加えたとしている。

◇斉藤 慎二（さいとう・しんじ）1982年（昭57）10月26日生まれ、千葉県出身の43歳。2006年に武山浩三（現おたけ）、太田博久とジャングルポケットを結成し、ツッコミを担当。ギャグに「はぁ〜い！」など。16年、キングオブコント準優勝。17年に瀬戸と結婚。19年に第1子の男児誕生。競馬好きでも知られる。

【斉藤被告を巡る経過】

▼2024年8月 レギュラーを務めていた日本テレビ「ZIP！」やテレビ東京「ウイニング競馬」の出演を相次いで見合わせ

▼9月20日 体調不良のため当面の間、芸能活動を休止すると発表

▼27日 グリーンチャンネル「競馬ブロス」を降り全番組を降板

▼10月7日 不同意性交などの疑いで書類送検。所属先の吉本興業から契約解除される。妻の瀬戸サオリは「相手の方からも行為があり、SNSをフォローしたり連絡先を交換していたことは事実」とコメント

▼9日 被害女性が弁護士を通じ「心身ともに深く傷つきました。その傷は今も癒えていません」とコメント

▼25年3月26日 東京地検が不同意性交罪などで在宅起訴

▼4月9日 事件後初めてSNSを更新し「裁判を受けることとなりました」と報告

▼27日 群馬県高崎市で、本人立ち会いで初のバウムクーヘン販売

▼26年1月19日 東京地裁が初公判を3月13日に指定