お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。新幹線のリクライニングについて持論を展開した。

番組では、新幹線内に豚まんを持ち込むことによっての「におい」問題から、話題はリクライニングに。矢作は「食べてもいいんだから文句言うなっていうのも違う。それと一緒なのが、リクライニングシートなの。リクライニングシートって、リクライニングが0から10まであったら、10MAX下げたっていいじゃん。下げていいわけじゃん、基本的に。いいんだけど、ま、俺は下げないのよ、最後まで。ちょっと遠慮がちな。下げてもいいんだけど、ちょっとあるじゃない。その気持ちなのよ」と持論を展開した。

小木は「だから難しい。いろんな人がいるから。なかなか、俺はもめないためにも、しない方がいいと思う」と同調。矢作は「もちろん10のうち2しか倒さないとか、せいぜい5まででしょうとか。それはそれで批判よ。それがまた日本人がダメなところですよって言われたりしてね」と語った上で「解決しない問題ですよね。各々の配慮の問題だからね」とした。