去年2月、岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災。その後も各地で林野火災が相次ぎました。こうした状況をうけ、県内の市町村では林野火災の危険性に応じて「林野火災注意報」や「林野火災警報」を発令するよう運用されてきました。



県は、こうした市町村ごとの発令状況を3月12日から、県のホームページで公表を始めました。



降水量が少なく、乾燥した状況では「林野火災注意報」、さらに強風注意報が発表された場合には「林野火災警報」が発令され、屋外での火の使用が制限されることになるため、県として市町村の状況を一元的に確認できるようにしたとしています。





林野火災警報が発令中に、規制を受ける区域内で、たき火や、喫煙などをし違反した場合は処罰される可能性があるということです。13日午前11時時点で注意報・警報の発令されている市町村は県内では確認されていませんが、県は屋外での火の取り扱いを行う場合、注意を呼び掛けています。林野火災注意報・警報の発令基準は市町村ごとに条例で決まり、例えば、前日までの3日間の合計降水量が1ミリ以下で、さらに前日までの30日間の合計降水量が30ミリ以下か、または乾燥注意報の発表のいずれか満たした場合に発令されます。警報は、注意報の発令に加え、強風注意報の発表があった場合に発令するということです。