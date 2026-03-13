サンフロンティアホテルマネジメントは、「日和ホテルFlex大阪道頓堀」を3月1日にリブランドオープンした。

日本都市ホテル開発が運営する、ジョイテルホテルなんば道頓堀をリブランドした。客室はツインルームを中心とした5タイプ全53室。室内にはサータ製ベッド、テーブルとチェア、NetflixやYouTubeなどを楽しめるスマートテレビ、冷蔵庫、ケトルなどを備え、一部客室からは道頓堀川やなんば、心斎橋エリアを一望できる。マイナスイオンヘアドライヤーを常備し、大きな手鏡、ヘアアイロン、フットマッサージャー、靴乾燥機は貸出備品として用意する。

朝は和洋合わせて25種類以上のメニューを揃えた朝食ブッフェを用意し、スクランブルエッグ、焼き立てパン、自身で焼いて楽しめるパンケーキなどを提供する。朝食時間終了後はレストランを超高速Wi‑FiやUSBポート、電源コンセントを完備した宿泊者専用ラウンジとして利用でき、道頓堀川沿いのテラスへは自由に出入りできる。またウェルカムドリンク、パンケーキサービス、モーニングコーヒーなども提供する。

アクセスは、南海難波駅と大阪メトロなんば駅から徒歩3分。