与党の自民党と日本維新の会は13日、来年度予算案の採決に踏み切り衆議院を通過させる方針です。野党は強く反発しています。

衆議院では議席の4分の3を占める巨大与党は、異例のスピードで予算案の審議を終わらせる構えですが少数与党となる参議院ではこの強硬姿勢が裏目に出るとの見方も出ています。

野党の中道改革連合、参政党、チームみらい、共産党の4党は、自民党の坂本予算委員長が締めくくりの質疑を行うことを委員長権限で決めたことなどに抗議し、12日夜、委員長の解任決議案を提出しました。

ただ、決議案は与党の反対により否決される見通しで、来年度予算案は13日夜遅くに衆議院本会議で可決される運びです。野党側は、「極めて乱暴だ」と強く反発しています。

中道改革連合 小川代表「再三の要請にもかかわらず、きょう衆議院で強行的に質疑の終局、採決ということで、改めてこの間の極めて乱暴な国会審議、進行に抗議を申し上げたい。国会の尊厳と国民生活の安定を両立させる解は暫定予算しかなかった」

与党側は「国民生活への影響」を理由に、年度内成立にこだわっていますが参議院では与党が過半数割れしているため、衆議院のように与党ペースとなるかは不透明です。

13日に採決が行われれば、野党側のさらなる反発は必至で、年度内成立は、依然見通せない状況が続きます。