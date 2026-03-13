新年度予算案をめぐり、きょう衆議院での通過を目指す与党側と、予算委員長の解任決議案を提出した野党側の攻防が激しくなっています。国会内から中継です。

与党側の強硬姿勢に、中道改革連合の小川代表は先ほど、「乱暴な国会審議に抗議する」と怒りを露わにしました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「一連の強硬な国会運営は異常なことであり、後世に引き継ぐには恥ずかしい歴史を刻んだということにならざるを得ない」

中道など野党4党はきのう、自民党の坂本予算委員長が新年度予算案のきょうの採決を職権で決めるなど強引な運営をおこなったとして解任決議案を共同提出しました。このため、けさ予定されていた予算委員会は開かれず、空転しています。

与党側は、午後おこなわれる衆議院の本会議で解任決議案を反対多数で否決したうえで、その後、予算委員会を開く方針です。

新年度予算案は予算委員会、本会議とも与党の賛成多数で可決され、きょう夜、衆議院を通過する見通しです。

政府・与党は予算案の年度内成立を目指していますが、野党側は論戦の舞台が移る参議院で徹底抗戦する構えです。