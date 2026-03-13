フィギュアスケート男子五輪２連覇で、プロスケーターの羽生結弦さん（３１）が４月に地元・宮城県で開催する再始動の単独公演「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ“ＲＥＡＬＩＶＥ”ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」のキービジュアルが１３日、解禁された。

同公演は羽生さんのこれまでの“ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ”を土台にしながら、これまで生まれてきたプログラムたちを、いまの身体で、もう一度“生きた存在”として立ち上げる、この日限りのＬＩＶＥとなる。公式Ｘでは「羽生結弦がその日、その場所で、その時にしかできないプログラムを届けます」と綴られた。

公演は４月１１、１２日の２日間で、会場はセキスイハイムスーパーアリーナ。演出はＭＩＫＩＫＯが担当する。

◇羽生さんのプロ転向からの歩み

２０２２年７月１９日 プロ転向を発表

同年１１月〜 初の単独公演「プロローグ」を横浜、八戸で開催

２３年２月２６日 スケーター史上初の東京ドーム単独公演「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２０２３ ＧＩＦＴ ａｔ Ｔｏｋｙｏ Ｄｏｍｅ」を開催

同年１１月〜 単独公演第３弾「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ２ｎｄ “ＲＥ＿ＰＲＡＹ”ＴＯＵＲ」を埼玉、佐賀、横浜で開催

２４年４月 「“ＲＥ＿ＰＲＡＹ”ＴＯＵＲ」追加公演 宮城公演を開催

２４年１２月〜 単独公演第４弾「Ｙｕｚｕｒｕ Ｈａｎｙｕ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ３ｒｄ -Ｅｃｈｏｅｓ ｏｆ Ｌｉｆｅ-」を埼玉、広島、千葉で開催