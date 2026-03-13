BTS、『ARIRANG』のアニメーショントレーラー公開 スーツに身を包んだ“7人”新ビジュアルも
7人組グループ・BTSが、20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。それに先立ち、アニメーションを通じて、旋律を世界へ発信した。
【動画】BTS、『ARIRANG』のアニメーショントレーラー公開
HYBE MUSIC GROUPレーベルのBIGHIT MUSICは13日午前11時、BTSの公式SNSを通じて、同アルバムのメッセージを込めたアニメーションを公開した。映像は、1896年に蓄音機の前に集まった7人の青年を映し出す場面から始まる。蓄音機のハンドルを回すと、韓国を代表する民謡「アリラン」のメロディーが流れ、見る者を一瞬で引き込む。その後、巨大な船に乗って太平洋を渡った彼らは、異国の地で歌を録音し、現地の人々にそれを聴かせる。背景が現代へと切り替わり、ステージ上のBTSが姿を現す。メンバーたちは紫色の光が揺らめくコンサート会場で、観客の歓声を浴びながら情熱的なパフォーマンスを繰り広げる。アニメーションは、音楽で希望と慰めを届けるBTSが光化門の前に堂々と立つシーンで締めくくられる。
本映像は、1896年に米国ワシントンで初めて「アリラン」が録音されたという記録から着想を得て制作された。この歴史的な瞬間をモチーフに、世界へ韓国文化を広めることに貢献しているBTSの歩みにスポットを当てている。BIGHIT MUSICは制作背景について、「アリランをよく知らない方々に、この曲にまつわる物語を伝えたかった。多くの人がアリランの歌詞を調べ、歌に込められた韓国固有の感性に共感してほしい」と明かした。
BTSは同日、アニメーションの公開とともにグループ写真も初公開した。メンバーたちは映像の中の7人を彷彿させるスーツ姿で、洗練された魅力を披露している。
BTSは、リリース翌日の21日には韓国・光化門広場一帯にて『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』を開催する。このステージの模様はNetflixを通じて全世界に生中継される予定。
