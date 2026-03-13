俳優の眞栄田郷敦（26）が12日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。チョコレートにまつわる淡い思い出を披露した。

チョコレートの話題となると、眞栄田は「中学生の時、気になっている子がいて。なんか会いたいじゃないですか。でも“公園行こう”も違うし、“散歩しよう”も違うじゃないですか」と思ったと回顧。

そこで「何かないかなと思って、その時板チョコを食べていたんですよね。板チョコなんですけど、“おいしいチョコがあるから”って」と呼び出したとした。

MCの「南海キャンディーズ」山里亮太は「彼女見て思っただろうね、“うわ、めちゃくちゃメジャーなやつだ、スーパーで売ってるメジャーなやつだ”って」とツッコミを入れ、眞栄田は「めちゃくちゃいじられましたし。でも笑いになったし」と話して照れた。

その後、「その子とはちゃんとお付き合いした」とぶっちゃけ、共演者らは仰天。「あざとい」ボタンを連打し、MCの歌手・鈴木愛理は「ちょっともう溶けちゃって、みたいな」、山里は「2人でまた固めちゃって」と冷やかした。