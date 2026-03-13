グローバルな人気を博したＮｅｔｆｌｉｘアニメ映画「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」の続編制作が決定したと１２日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。

記事によるとＮｅｔｆｌｉｘが、同作の演出を務めたマギー・カン監督とクリス・アペルハンス監督が続編で再びメガホンを取ると伝え、Ｎｅｔｆｌｉｘが２人と締結したアニメーション分野における独占的複数年執筆および演出パートナーシップ後、初めて披露されるプロジェクトになるとした。

マギー・カン監督は「観客が韓国の物語・キャラクターの続編を望んでいるという事実に、韓国人監督としてとても誇りに思う」「私たちが構築した世界には、見せたいものがまだたくさんある。これは始まりに過ぎない」と明かしたという。

またクリス・アペルハンス監督は「キャラクターたちは私たちの家族のような存在であり、彼女たちの世界は私たちの第二の故郷となった」「次のチャプターを描きながら、キャラクターたちが成長する姿をお見せし、音楽、アニメーション、ストーリーが融合する手法の境界をさらに拡張していきたい」と意気込みを伝えたとした。

Ｎｅｔｆｌｉｘの最高コンテンツ責任者・ベラ・バザリア氏は続編について「マギー・カンとクリス・アペルハンスがただ観客に近づいたのではなく、言語や世代、ジャンルを超えたグローバルファンダムを作り出した」「ソニー・ピクチャーズアニメーションとともにこの世界観をさらに拡張し、世界中のファンへ新たな物語を披露したい」とコメントしたという。

「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」はアクションファンタジーアニメで、人気Ｋ-ＰＯＰガールズグループ“ハントリックス”のメンバー・ルミ、ミラ、ゾーイが、実は世界を守るデーモンハンターとして活躍しているという物語だ。