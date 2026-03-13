【建コレ069－3 トラックターミナル3】 8月下旬 発売予定 価格：3,740円 【建コレ150－2 トラックターミナルB2】 8月下旬 発売予定 価格：4,180円 【建コレ021－4 電車庫A4】 8月下旬 発売予定 価格：4,620円 【建コレ019－3 駅B3】 8月下旬 発売予定 価格：5,280円

トミーテックは、ジオラマ「建コレ069－3 トラックターミナル3」「建コレ150－2 トラックターミナルB2」「建コレ021－4 電車庫A4」「建コレ019－3 駅B3」を8月下旬に発売する。価格は3,740円から5,280円。

本製品は、同社が展開するジオラマシリーズ「建物コレクション」より、トラックターミナルや電車庫、駅などをジオラマで表現したもの。「建コレ069－3 トラックターミナル3」「建コレ150－2 トラックターミナルB2」「建コレ021－4 電車庫A4」は新商品で、「建コレ019－3 駅B3」は再販商品となっている。

「建コレ069－3 トラックターミナル3」

サイズ：W 55mm × H 50mm × D 95mm セット内容：建物×2、小物

トラックターミナル3とB2を組み合わせることが可能で、シャッターの有無を選んで遊べる。

「建コレ150－2 トラックターミナルB2」

サイズ：W 110mm × H 90mm × D 95mm セット内容：建物、小物

トラックターミナル3とB2を組み合わせることが可能で、分割構造で階層が変更できるほか、シャッターの有無を選んで遊べる。

「建コレ021－4 電車庫A4」

サイズ：W 155mm × H 60mm × D 45mm セット内容：電車庫、作業所、洗車台、小物（ドラム缶、金属ごみ置き場など）

ジオラマに溶け込む奥深い雰囲気を再現している。

「建コレ019－3 駅B3」

サイズ：W 470mm × H 50mm × D 40mm セット内容：駅舎、ホーム（単線仕様）、小物、シール

幅広いシーンの再現に最適な定番アイテムをリニューアルしている。

(C)TOMYTEC