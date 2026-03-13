鈴木愛理、シースルー・オフショル…素肌際立つ衣装ショット一挙公開「可愛さレベチ」「髪の長さでも雰囲気変わる」の反響
【モデルプレス＝2026/03/13】歌手で女優の鈴木愛理が3月11日、自身のInstagramを更新。最近着用した衣装の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】31歳元アイドル「可愛さレベチ」肩出し衣装で大人の雰囲気漂う
鈴木は「＃最近の衣装たち まとめて載せますー！！！！」とつづり、さまざまな衣装姿でのショットを複数枚投稿。「気付いたらたくさんの番組で、たくさんの素敵な衣装を用意していただいていました」と添えて、鮮やかな赤のワンショルダートップスにワイドパンツを合わせたスタイルや、黒のロングスカートにシースルー素材のトップスを合わせて猫耳のヘッドアクセサリーとファー付きのグローブを取り入れた遊び心のあるもの、肩を大胆に見せたオフショルダーブラウスにワイドパンツを合わせたものなどを披露している。
また「スクロールしていくと髪の毛ロング期に向かっていきます 人生の中で、あまりイメチェン（死語？笑）しない私が 長さだけとはいえどもこんなに短スパンで髪を切っていくのは珍しいのです」とヘアスタイルの変化について振り返り「というか、並べると前髪ひとつ、長さひとつでとてつもなく印象変わるわね…」と続けている。
この投稿には「着こなせるのすごい」「スタイル抜群」「どれも似合ってる」「いろんな雰囲気ですごい」「髪の長さでも雰囲気変わる」「可愛さレベチ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
