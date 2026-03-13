出川ガール・塚本恋乃葉、膝上ミニワンピで美脚スラリ「スタイル抜群」「おばあちゃんの服着こなせるの凄い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/13】タレントの塚本恋乃葉が3月11日、自身のInstagramを更新。祖母のファッションアイテムを使ったミニワンピースのコーディネートを披露した。
【写真】新出川ガール「スタイル抜群」美脚際立つミニワンピ姿
塚本は「おばあちゃんの服とかバッグを沢山使っているるる」とコメント。膝上のミニワンピースにブラウンのレザーのクラッチバッグを持ったショットを複数枚投稿し、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「おばあちゃんおしゃれ」「おばあちゃんの服着こなせるの凄い」「受け継いでいくの素敵」「スタイル抜群」「すごく似合ってて可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
塚本は、日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新「出川ガール」として2025年4月から活躍。「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞した経歴も持つ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
