6年前の楽曲が異例の“逆走ヒット”…ITZY、『THAT’S A NO NO』で音楽番組出演へ！

ITZYが、現在“逆走ヒット”を記録している6年前の楽曲『THAT'S A NO NO』を音楽番組で披露する。

3月12日に放送されたMnet『M COUNTDOWN』の次週予告（Next Week）にて、ITZYの『THAT'S A NO NO』スペシャルステージが予告された。

ITZYは来る3月19日の同番組に出演し、2020年3月に発売された2ndミニアルバム『IT'z ME』の収録曲『THAT'S A NO NO』のパフォーマンスを披露。現在巻き起こっている“逆走ブーム”に最高の形で応える。

番組出演に先立ち、14日18時にはITZY公式SNSチャンネルにて、同曲のダンス練習コンテンツが公開され、ファンの期待をさらに盛り上げる予定だ。

（画像提供＝JYPエンターテインメント）

『THAT'S A NO NO』旋風のきっかけは、今年2月に幕を開けたワールドツアー「ITZY 3RD WORLD TOUR 」だった。同公演でパフォーマンスが初公開されると、中毒性の強いメロディと爽快感あふれる振付が相乗効果を発揮。会場の熱狂はすぐさまオンライン上へと波及し、6年前の楽曲で音楽番組に出演するという異例の事態へと発展した。

JYPエンターテインメントが2月23日に公開した公演の「フルカム（Full Cam）映像」も、この人気を強力に牽引している。同映像は3月8日付のYouTube韓国国内人気ミュージックビデオ日刊チャートで1位を獲得し、13日午前時点で361万再生を突破。ユーチューブをはじめ、インスタグラムやTikTokなどの各SNSでも『THAT'S A NO NO』がアルゴリズムを席巻中だ。

さらに、ITZYメンバーはもちろん、TWICEのモモやジヒョ、NEXZのトモヤ、KickFlipのゲフンやケイジュなど、K-POP界の新旧アーティストたちが続々とダンスチャレンジに参戦し、大きな話題となっている。

（画像提供ーJYPエンターテインメント）

こうした熱狂を裏付けるように、韓国最大手の音源サイト「Melon」でもチャートを急上昇中だ。3月2日付で961位にランクインして以降、右肩上がりの推移を見せ、11日付では191位まで一気にジャンプアップ。K-POPファンからの関心の高さを実証した。

“パフォーマンス・クイーン”としての本領を発揮するITZYの『THAT'S A NO NO』は、3月19日のMnet『M COUNTDOWN』で公開される。

また、この勢いに乗り、末っ子のユナは3月23日に初のソロアルバム『Ice Cream』と同名のタイトル曲をリリースし、待望のソロデビューを果たす。彼女の底知れぬ魅力が詰まった新作に関する情報は、公式SNSにて順次公開されている。

（記事提供＝OSEN）