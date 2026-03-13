【30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2026年3月14日 価格：3,850円 サイズ：全高約160mm

BANDAI SPIRITSはガールズプラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の最新アイテム、「30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)」を3月14日に発売する。

30MSシリーズ最大クラスの長身でグラマラス、メイド服のようなデザインのコスチュームに、長短の銃器4丁を身に着けたクールなシスター、ベルベリア＝ベリィス。従来の30MSシリーズのフォーマットは継承しているが、武装時の姿は「アームドモード」ではなく、商品名にある「フェローチェフォーム」という名称になっている。

「30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)」。3月14日発売。価格は3,850円。本稿の作例では別売りの「アクションベース6［クリアカラー］」を使用している

地獄の番犬ケルベロスを思い起こさせる、ワイルドなイメージが印象的なこのベルベリアのレビューを本稿にてお届けしよう。

銃を装備し、攻撃的な要素を全面に押し出したシスター。パーツの細かなアップデートにも注目

30MSシリーズには、銃を装備しているシスターは意外に少ない。筆者が記憶している限りでは「パワラリー＝パリトン」のバズーカや「スティプラ＝ステロイ」のビームライフル、「ニャレンティ＝ニャボロ」のエグザビークルの一部など、プレミアムバンダイ（ホビーオンラインショップ）販売品などにいくつか見られる。

そんな中でこのベルベリア＝ベリィスは、かなり攻撃的な印象を受けるシスターだ。武装時のフェローチェフォームは、ライフルとハンドガンを2丁ずつ装備し、ホルスターの役割を兼ねたバックパックを背負っている。クールな表情と防御のための装備がほぼないことも、攻撃的なイメージを強めている。デザインは島田フミカネ氏。なお商品名に表記はないが、肌の色はカラーAとなる。

「30MS SIS-Hc106k ベルベリア＝ベリィス(フェローチェフォーム)」パッケージ

パーツはこれまでのシリーズの形状に細かなアップデートが加えられている。ヘッドギアタイプの耳やヘアスタイルパーツに付ける飾り、脚部の形状といったところに新規のデザインが見られる。フォーマットに大きな変更はないので、これまで通りカスタマイズも可能だ。

Bパーツ、Cパーツ

Dパーツ、Eパーツ、Fパーツ

FA1パーツ、FA1・FA2パーツ

FBパーツ、H1-A1・2・3パーツ

FP-L2パーツ、FP-L3パーツ、FP-L4パーツ、FP-L5パーツ

頭部は前述の通り、耳パーツに、ヘッドギアタイプのものが追加されている。従来のタイプもあるのでお好みで選択しよう。フェイスパーツに汗ばんだ顔があるのも面白いところだ。ヘアスタイルはボリュームのあるロングヘアで、後頭部で可動する設計となっている。

フェイスパーツは3種類。右側の顔の頬にあるのは汗で、顔のテカリを表現したハイライトが左右の目の下に入っている

耳のパーツを選択。作例では左のヘッドギアタイプを使用している

ヘアスタイルパーツを組み立てる。後ろ髪は後頭部のジョイントで可動する

もみあげを取り付けたフェイスパーツを取り付ける

前髪は飾りのあるものとないものの2種類

前髪と頭頂部のパーツを取り付けて頭部が完成

胴体は「SIS-H00 セスティエ」と同様、大柄でハイレグのコスチュームを採用。肩、腹部、腰にフリルのような飾りがあしらわれ、大きめのバストパーツの形状に合わせてネクタイのパーツが設計されている。

胴体の組み立て。関節を組み立てて、胸部内に組み込む

バストパーツを組み立てる

胸部にバストパーツを取り付ける

肩の飾りと首のパーツを取り付けて胸部が完成

股関節を組み立てて、胴体内に取り付ける

腹部と脇腹のパーツを取り付ける

脚の付け根を取り付ける

腰にリボンを取り付ける

胸部と腹部を取り付けて胴体が完成

ノーマルモードの腕は、上腕の飾り以外に特別なデザインはない。武装後のフェローチェフォームでリングにナイフ状の飾りを取り付ける仕様だ。

腕の組み立て。上腕を組み立ててリングを取り付ける

2個目のリングを挟んで肘関節を取り付ける

前腕を取り付ける

手首パーツは3種類

リングと手首を取り付けて右腕が完成

左腕も同様に組み立てる

脚部は30MSシリーズのメカニカルなデザインを継承しつつ、腿や膝などに新たな意匠が見られる。脚を伸ばしたときに、イエローのパーツがつながって見えるのもポイントだ。

脚部の組み立て。脛と膝を組み立てて取り付ける。イエローのパーツは膝の上側の模様となる

ブーツと関節を組み立てる。ヒールのようだが、前後がソールでつながった変わった形だ

腿と膝関節を組み立てる

腿の関節を組み立てる

それぞれを取り付けて右脚が完成

左脚も同様に組み立てる

★改ページ予定位置★

シリーズ最大級の長身が、銃を使ったアクションポーズを引き立てる

完成した部位を組み立てれば、ベルベリアのノーマルモードが完成。長身でグラマラスな体型はセスティエとも被るが、コスチュームのデザインはこちらのほうがガーリィな印象を受ける。ヘアスタイルは向かって右の前髪が長い、片目が隠れる通好みなスタイル。耳の部分に見えるヘッドギアのおかげで、エージェント的なイメージも強まっている。

ベルベリア＝ベリィスのノーマルモード。クールな雰囲気の中にフリルなどギャップ萌えポイントがある

背中は髪の毛で隠れてほとんど見えない。凝ったブーツの形にも注目

横から少し見えているバストはかなり大きめ

ネクタイの結び目には3つの頭を持つケルベロスをイメージした意匠が施されている

アクションベースを使うときは髪の毛を上げて、腰のジョイントに取り付ける

腰にはリボンとフリルがある

全高約150mmのセスティエ（右）との身長比較。ベルベリアは約160mmで、脚がかなり長いことがわかる

ベルベリアのフェローチェフォームは、カチューシャ、バックパック、腕のナイフ、腰アーマーを装備する。カチューシャは耳のような形をしていて、向かって右側が欠けているのが可愛くもありワイルドでもある。上腕のナイフは上側のリングと交換する。刃は外側を向いていてスイング可動する設計で、リングとともに取り付ける構造なので、ポジションの調整も簡単だ。

カチューシャを組み立てる

頭頂部のパーツをカチューシャと交換する。前髪は飾りのあるものに交換しておく

両腕のナイフを組み立てる

上腕の下側のリングとナイフを交換する

バックパックはこのフェローチェフォームを象徴する武装で、アームに銃のホルダーが備わっている。ホルダー部分は犬の横顔のシルエットを模した形状で、角度を決めるとベルベリアの頭部を中心に3つの頭を持つケルベロスのような意匠が浮かび上がる。

ハンドガンを組み立てる

バックパックを組み立てる。左右のホルダーはアームを支点に可動する

ホルダーの外側にハンドガンを取り付ける

腰のアーマーを組み立てる。向きに注意

髪の毛を上げて、背中にバックパックを、腰にアーマーを取り付ける

銃はライフルタイプとハンドガンタイプで、両方の銃をホルダーに固定するためのイエローのパーツが、共通のパーツとなっている。説明書には書いていないが、ライフルタイプの銃もこのホルダーにセットすることが可能で、ポジションによってショルダーキャノンのような装備にもなる。

ライフルを組み立てる

ライフルを持たせてフェローチェフォームが完成。長身なので長めのライフルも違和感なく装備できる

カチューシャは片側が欠けたデザイン。

ハンドガンのホルダー部分を調整すると、ケルベロスらしさがあふれてくる

ホルダーに接続するパーツの形状が同じなので、ライフルも取り付けが可能

ポージングはやはりガンアクションがよく似合う。可動に干渉する装備品が少ないので、素体のポテンシャルをほぼそのまま活かしたポージングが可能だ。フェイスパーツはクールな表情が揃うので、武器を構えた戦闘ポーズがよく似合う。銃器の武装が多い「30 MINUTES MISSIONS（30MM）」シリーズの各種装備やオプションパーツなどから、彼女に合った武器を探してみるのもいいだろう。

2丁装備のガンスリンガースタイルがよく似合う。ピンチ顔のフェイスパーツも活用したいところ

銃系のオプションは30MMシリーズが豊富。これは「30MM 1/144 アルト用オプションウェポン1」を使った装備例

素体に細かなアップデートを施しつつ、これまでのシスターともまた違ったキャラクター性や魅力を持たせたベルベリア＝ベリィス。1月からの怒濤の新作リリースが続き、オリジナルの30MSシリーズの新作は少し先となるが、幅広いユーザーのニーズに応えるラインナップには今後も期待せざるを得ない。

新たなシスター「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」は6月に登場予定

(C)BANDAI SPIRITS 2021