ベースモデルとターボの中間に

ポルシェは、電動SUV『カイエン・エレクトリック』に新たな『S』モデルを追加した。オーバーブースト時には最大666psを発揮する。

【画像】スーパーカー並み加速性能！ 最新の大型電動SUV【ポルシェ・カイエンSエレクトリックを詳しく見る】 全11枚

日本向けの新型『カイエンSエレクトリック』の価格は1676万円からで、3月10日より予約受注を開始している。



カイエンSエレクトリック ポルシェ

ベースモデルのカイエン・エレクトリックと上位モデルの『ターボ』モデルの中間に位置し、デュアルモーター駆動システムを搭載。通常走行時は544psで四輪を駆動するが、短時間のオーバーブースト時には666psを開放する。ターボと同様、Sモデルのリアモーターはオイル冷却式で、高速道路やサーキット走行時にも安定した性能を発揮する。

これによりSモデルは0-100km/h加速タイム3.8秒、最高速度250km/hを達成する。

またカイエン・エレクトリックのシリーズとしては最も航続距離が長く、113kWhバッテリーにより1充電で最大約650km（WLTP）の走行が可能だ。最大400kWでの急速充電に対応し、10〜80％の充電は16分で完了する。

エクステリアとしては、20インチのアルミホイールとフロント＆リアバンパー周りにシルバーのクラッディングが採用されている。

トルクベクタリング、アクティブサスペンション、セラミックブレーキなど、従来ターボ専用だったオプション装備も選択可能だ。また、「スポーツクロノパッケージ」も用意されており、10秒間だけ122psを追加する「プッシュ・トゥ・パス」機能と、高負荷状態での性能低下を抑えるためのバッテリーのプリコンディショニング機能が含まれる。