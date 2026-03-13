

久留米市やその周辺では、弁護士に法的トラブルを無料相談できる窓口があります

弁護士は、法的トラブルを未然に防いだり、発生した問題を解決したりする法律の専門家です。久留米市や周辺地域では、個別の法律事務所に加え、弁護士会や市役所、法テラスといった公的機関でも、弁護士による無料相談が行われています。弁護士に相談することで、法律トラブルの早期解決につながる点が大きなメリットです。ただし、無料相談は1回あたり30分～1時間程度と時間が限られているため、事前準備をして臨むことが重要になります。この記事では、久留米市で利用できる弁護士の無料相談窓口の特徴や、相談を有効に活用するポイント、弁護士選びの注意点などを解説します。

1. 久留米市で弁護士に無料相談ができる窓口4選

久留米市で弁護士に無料相談ができる4つの窓口と、それぞれの特徴を下表にまとめました。

1-1. 【お勧め】久留米市で無料相談に対応している弁護士事務所

法的トラブルに悩んでいる場合、無料相談に対応している弁護士事務所の利用を検討するとよいでしょう。久留米市には初回相談を無料で受け付けている事務所があります。ただし、2回目以降は有料となるケースが多い点に注意が必要です。

弁護士の業務範囲は幅広く、得意分野や対応できる案件は事務所ごとに異なります。自分が相談したい内容を扱っているかどうかを、事前にホームページや電話で確認しておくと安心です。

特定の分野で実績のある弁護士に相談したい方や、個別事情に応じた具体的な助言を求める方は、最初から弁護士事務所へ相談するのがおすすめです。相談後、そのまま正式な依頼へ進めるため、解決までがスムーズになります。

予約は、事務所のウェブサイトにあるフォームやメール、電話で行います。なかには、電話やメール、LINEで直接相談に対応している事務所もあります。

1-2. 久留米市周辺の法テラス

法テラスは、国が設置した法的トラブル解決のための総合窓口です。資産や収入が一定の基準を下回る人を対象に、同一案件につき30分×3回までの無料法律相談を実施しています。具体的な収入・資産要件は、法テラスのウェブサイトで確認できます。

また、弁護士費用の立替制度も用意されているため、経済的事情で弁護士への依頼が難しい人にとって心強い制度といえるでしょう。

ただし、法テラスへ直接申し込む場合は、担当弁護士を指定することはできません。弁護士を自分で選びたい場合は、法テラスと契約している弁護士へ先に連絡し、その弁護士経由で利用手続きを行う方法がおすすめです。

久留米市には法テラスはないものの、福岡県内には2つの法テラスがあります。

1-3. 久留米市周辺の弁護士会の相談窓口

福岡県内では、福岡県弁護士会が各地域に法律相談センターを設けており、弁護士による法律相談を受けることができます。相談できる内容は幅広く、日常的な法律トラブルから専門的な相談まで対応しています。

相談は原則として有料で、多重債務相談・労働相談・DV相談などは無料です。電話またはインターネットによる予約が必要です。久留米市周辺にお住まいの方は、久留米法律相談センターが主な相談先となります。

相談時間はおおむね30分程度で、内容によっては、相談を担当した弁護士にそのまま正式な依頼を行うことも可能です。詳しい相談方法や費用については、をご確認ください。

1-4. 久留米市役所の無料相談窓口

久留米市では、市民を対象に日常生活における法律問題について弁護士によるを実施しています。相談内容は、相続や交通事故、離婚、遺言、成年後見でのトラブルなど、民事上の法律問題全般が対象です。相談は予約制で、すべて無料で利用できます。

久留米市の弁護士相談は、市役所本庁のほか、総合支所や市民センターなどで実施されています。相談方法には、市が設ける定例の弁護士相談と、久留米法律相談センターで行うチケット制の弁護士相談があり、いずれも事前予約が必要です。相談回数や利用条件、実施日時、会場、予約方法の詳細については、久留米市の公式ページで確認してください。

2. 久留米市の弁護士事務所で無料相談できる内容

弁護士は法律の専門家として、法的トラブルに対する解決策を提示し、必要に応じて代理人として相手方との交渉や裁判手続きを行います。取り扱う分野は、相続、離婚問題、交通事故、借金問題、刑事事件など幅広いです。

ここからは、各分野でよくある相談内容を紹介します。

【相続】

・遺産分割の協議が相続人間でまとまらない

・遺留分が侵害されている

・将来の紛争を防ぐために遺言書を作成したい

・被相続人に借金があるため相続放棄を検討している

・相続財産の調査方法を知りたい

【離婚問題】

・離婚が可能かどうかや手続きの流れを知りたい

・財産分与の内容について意見が対立している

・親権や養育費の条件をめぐって争いがある

・慰謝料の一般的な目安を知りたい

【交通事故】

・相手の保険会社との示談交渉が進まない

・提示された賠償額が妥当か確認したい

・後遺障害等級の申請手続きについて知りたい

【借金問題】

・債務整理の種類や仕組みを知りたい

・毎月の返済負担を軽減したい

・家族や勤務先に知られずに解決したい

・過払い金の返還を求めたい

【刑事事件】

・できるだけ早く釈放されたい

・無罪または執行猶予を目指したい

・不起訴処分を得たい

・被害者との示談の進め方を知りたい

・逮捕された家族（本人）と面会したい

3. 弁護士が24時間電話で無料相談に対応している窓口はある？

早朝や深夜の時間帯は、多くの弁護士事務所が営業時間外となります。ここでは、緊急性の高い案件について、できるだけ早く弁護士に相談する方法を紹介します。

3-1. 24時間電話で相談に対応している窓口は少ない

弁護士が常時待機し、24時間いつでも電話相談を受け付けている窓口はほとんどありません。

もっとも、刑事事件など緊急性の高い事案を専門的に取り扱う法律事務所では、夜間や早朝でも電話相談に対応してもらえる可能性があります。

3-2. メール・LINEなら夜間や早朝の相談も可能

営業時間外に相談したい場合は、メールや問い合わせフォームの活用が有効です。相談内容を送信しておけば、翌営業日以降に弁護士が確認し、返信してくれるでしょう。

メール相談の利点は、内容を整理してから伝えられる点です。関連資料をデータで添付すれば、より具体的な状況説明が可能になります。

ただし、返信まで時間がかかる場合があることや、文章のみでは事情を十分に伝えきれない可能性がある点には注意が必要です。

近年は、メールだけでなくLINEでの相談を受け付けている事務所も増えています。

3-3. 弁護士以外に24時間電話で無料相談できる窓口

たとえば「」では、電話やチャット、SNSなどを通じて24時間相談を受け付けています。生活上の困りごとやDVなど幅広い内容に対応しています。

ただし、対応するのは弁護士ではないため、法的な判断や具体的な解決策の提示はできません。

4. 久留米市で弁護士に無料相談するメリット

久留米市で弁護士の無料相談を利用するメリットは、主に次の4つが挙げられます。

現状の課題や問題点を整理できる

法的なアドバイスがもらえる

問題の早期解決が図れる

弁護士の人柄や相性を確認できる

4-1. 現状の課題や問題点を整理できる

法的トラブルに直面すると、不安や焦りから感情的になり、問題の全体像を冷静に把握できなくなることがあります。そのまま放置すると事態が悪化し、解決までに時間がかかる可能性もあります。

弁護士に相談すれば、状況を客観的に整理してもらえるため、解決すべき課題や望ましい解決方法を明確にすることができるでしょう。

4-2. 法的なアドバイスがもらえる

法的な問題を適切に解決するには、専門的な法律知識が欠かせません。弁護士から法的根拠に基づいた助言を受けることで、問題解決に向けた正しい方向性を見出すことが可能になります。

4-3. 問題の早期解決が図れる

できるだけ早い段階で弁護士に相談すれば、事実関係の確認や証拠の保全といった初期対応を速やかに進められるでしょう。トラブルの拡大を防ぐことにつながり、結果として早期解決を目指しやすくなります。

さらに、正式に依頼した場合は、相手方との交渉を弁護士が代理します。法的根拠に基づいた主張が可能となるため、交渉が円滑に進みやすくなります。煩雑なやり取りや精神的な負担から解放される点も大きな利点です。

4-4. 弁護士の人柄や相性を確認できる

弁護士は、年齢や性格、得意分野がそれぞれ異なります。無料相談を活用すれば、「安心して任せられる相手かどうか」を事前に判断できます。

特に、交渉や裁判など長期間の関わりが必要な場合は、依頼者と弁護士との信頼関係が重要です。話しやすさや相性を確認し、複数の事務所を比較することで、自分に合った弁護士を選びやすくなるでしょう。

5. 久留米市で弁護士に無料相談する際に注意すべきポイント

久留米市で弁護士の無料相談を利用する場合は、次の3点に注意しておきましょう。

複雑な案件には対応してもらえないこともある

無料相談の時間が短い

担当する弁護士を選べない

5-1. 複雑な案件には対応してもらえないこともある

自治体や弁護士会などが設けている無料相談窓口では、複雑な事案について踏み込んだ助言を受けられないことが少なくありません。相談の場では、一般的な法律知識の案内や制度の説明にとどまる可能性があります。

より具体的な解決策を知りたい場合は、最初から弁護士事務所へ相談することをおすすめします。必要に応じて2回目以降の有料相談も利用し、時間を確保したうえで弁護士と十分に話し合うことが大切です。

5-2. 無料相談の時間が短い

多くの弁護士事務所が実施している無料相談は、1回あたり30分から1時間程度と時間が限られています。限られた時間の中で有益なアドバイスを受けるためには、自身の状況や質問内容を事前に整理し、要点をまとめて伝えることが大切です。

相続に関する相談の場合は、相続人の関係図や相続財産に関する資料などを持参すると、弁護士が内容を把握しやすくなります。準備すべき資料については、事前に弁護士へ確認しておくと安心です。

5-3. 担当する弁護士を選べない

自治体や弁護士会などが設けている公的な相談窓口では、相談を担当する弁護士を自分で指定することはできません。そのため、相談内容に十分な知識や経験を持たない弁護士が担当する可能性がある点を理解しておく必要があります。

一方、弁護士事務所へ直接相談する場合は、自分の相談内容と事務所の得意分野が合っているかを確認したうえで選ぶことが可能です。対応分野については、事務所のホームページなどで事前に確認しましょう。

6. 久留米市で無料相談ができる弁護士の探し方

久留米市内で無料相談に対応している弁護士を見つける方法を紹介します。

6-1. インターネットやマップで検索する

Googleなどの検索エンジンを活用すれば、久留米市内の弁護士事務所を幅広く探すことができます。たとえば「久留米市 相続 弁護士」「久留米市 離婚 弁護士」といったキーワードで検索すると、得意分野を絞り込んだ事務所を見つけやすくなります。

また、自宅や勤務先から通いやすい事務所を探したい場合は、地図アプリを利用して検索する方法も効果的です。

6-2. ポータルサイトを活用する

条件を指定して効率よく弁護士事務所を探したい場合は、ポータルサイトの利用が便利です。各事務所のプロフィールが掲載されているため、実績や得意分野を複数の事務所で比較できます。

相続の相談であれば「相続会議」、離婚や男女問題なら「離婚のカタチ」、借金問題なら「債務整理のとびら」を活用すれば、分野に詳しい弁護士を見つけやすいでしょう。

エリアや相談内容に加えて「初回相談無料」「土日祝OK」などの条件も設定できるため、自分に合った事務所を絞り込めます。いずれも無料で利用できるため、積極的に活用してみましょう。

6-3. 知人や友人から紹介してもらう

弁護士に依頼した経験のある知人や友人から紹介を受けることで、信頼できる弁護士に出会える可能性が高まります。弁護士側にとっても、過去の依頼者からの紹介であれば安心感があるため、初回からスムーズにコミュニケーションを取りやすいという利点があります。

ただし、紹介された弁護士が自分の相談内容に十分精通しているかどうかは、正式に依頼する前に確認しておくことが重要です。

7. 久留米市で弁護士の無料相談を有効活用するコツ

久留米市で弁護士の無料相談を効果的に利用するためのポイントを紹介します。

7-1. 相談前に資料や質問を準備しておく

相談前には、聞きたい内容や最終的な希望を整理しておくことが大切です。メモにまとめておけば、相談中の聞き忘れを防ぎやすくなります。また、関連資料を持参することも欠かせません。相続の場合は、遺言書や戸籍謄本、財産目録などがあるとスムーズです。

弁護士としても、問題点や希望する解決方法が明確であれば、相談者に合った具体的な提案を行いやすくなります。

7-2. 複数の事務所を比較する

正式な依頼を検討している場合は、複数の弁護士事務所で無料相談を受け、対応の違いや弁護士との相性、費用面などを総合的に比べてみましょう。同じ内容を質問し、アドバイスの中身や説明の分かりやすさを比較することも有効です。

なお、無料相談を利用したからといって、その事務所に必ず依頼する必要はありません。依頼後に後悔しないためにも、慎重に事務所を選ぶことが大切です。

7-3. 早い段階で相談する

法的な問題は、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。自分だけで判断して行動すると、取り返しのつかない状況に陥ったり、不利な立場に立たされたりする可能性があります。

状況が深刻化してからでは、無料相談の範囲では十分に対応できない場合もあります。迷ったときは、まず弁護士の無料相談を利用するのが賢明です。

8. 久留米市で弁護士の無料相談窓口に関連して、よくある質問

Q. 無料相談だと、有料相談と比べて手を抜かれる？

無料相談だからといって、弁護士が対応をおろそかにすることは基本的にありません。多くの弁護士は、無料相談を正式な依頼につなげる機会と考えており、相談者の信頼を得るために誠実な対応を心がけています。

アドバイスの質を左右するのは相談料の有無ではなく、弁護士自身の知識や経験です。複数の事務所で無料相談を行い、信頼できる弁護士を見つけることが大切です。

Q. 無料相談後に、正式な契約を強引に営業されることはある？

無料相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。正式に依頼するかどうかは相談者が決めるものであり、弁護士から強引に勧められることは基本的にありません。

Q. 弁護士の無料相談は何回でもできる？

無料相談には、時間や回数の上限が設けられている場合が多くあります。多くの弁護士事務所では、初回のみ無料とし、2回目以降は有料相談へ切り替えるのが一般的です。

ただし、事務所や相談内容によっては「回数制限なく無料」としている場合もあります。利用前に条件を確認しておくと安心です。

Q. 弁護士のランキングや口コミは弁護士選びの参考になりますか？

弁護士のランキングや口コミは、あくまで参考情報の一つに過ぎません。インターネット上の評価が、その弁護士の実力やあなたとの相性を保証するものではありません。

実際に事務所を訪れ、説明内容や人柄、コミュニケーションの取りやすさなどを確認することが、最も確実な方法といえるでしょう。

9. まとめ 依頼を検討しているなら弁護士事務所への相談がお勧め

法的な悩みを抱えている場合は、できるだけ早い段階で弁護士への相談を検討しましょう。久留米市や周辺地域では、弁護士事務所のほか、弁護士会や市役所、法テラスなどでも無料相談が実施されています。

限られた相談時間を有効に使うためには、事前に質問内容や関連資料を準備しておくことが大切です。弁護士から具体的な助言を得られれば、問題解決への道筋も見えやすくなります。

自分に合った弁護士事務所を探す際は、「相続会議」や「離婚のカタチ」、「債務整理のとびら」といったポータルサイトの活用が便利です。無料相談に対応している事務所も多数掲載されているため、積極的に利用してみてください。

（記事は2026年3月1日時点の情報に基づいています）