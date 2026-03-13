＜大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】人気力士の化粧まわしに“可愛い力士”

屈強な力士たちが居並ぶ幕内土俵入りで、ひと際異彩を放つ“癒し系”のキャラクターが登場。突如訪れた“癒し”のひと時に「何だこの可愛い力士」「可愛いなぁ」など驚きの声が相次いだ。

ファンの視線を釘付けにしたのは、前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）の化粧まわしだ。義ノ富士といえば、今場所二日目に、3場所連続優勝での横綱昇進「綱とり」を目指す関脇・安青錦（安治川）を破り、大きな注目を集めている実力者。そんな気鋭の力士が纏っていたのは、水色を基調とした爽やかな生地に、黄色く丸いフォルムが特徴的なキャラクターが描かれた化粧まわしだった。

ひと際目を引く「可愛らしい力士」の化粧まわし

このキャラクターの正体は、ゲル状素材「αGEL（アルファゲル）」などの開発・製造を行う株式会社タイカのオリジナルキャラクター「ゲルぴよ」。今年の初場所前にこの化粧まわしを贈呈された際、義ノ富士は「三役目指して、頑張って今年中に大関を狙えるように」と力強い抱負を語っていた。

土俵上を凛々しい表情で歩く義ノ富士と、その足元で揺れる“ゆるふわ”なキャラクター。この強烈なギャップに「ゲルぴよだ」「何だこの可愛い力士」「雰囲気似てる」「可愛いなぁ」とファンも大盛り上がり。実力派力士が見せた“癒し”の光景に、多くのファンが心を掴まれていた。なお、安青錦を撃破するも勝ち星は伸びず、五日目は関脇・高安（田子ノ浦）に寄り切られて3敗目（2勝）を喫した。高安は無傷の5連勝と好調を維持している。（ABEMA／大相撲チャンネル）