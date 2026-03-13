資産7億円の桐谷さん、話題のdポイント残高に言及「3万ポイントは」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が12日、自身のXを更新。話題になっているｄポイントカードの残高について言及した。
【写真】ケタが違う！桐谷さんのｄポイント残高 気になる大量のクオカード書類
定期的に持ち株や優待品を紹介している桐谷さんは今回、「今日の郵便受け」と切り出しながら、「株関係の郵便物は35通。月曜日の50通を開封しました」と報告。
「総会には行かないけど、議決権行使は必ずします。写真右の1番上のは議決権行使をすれば全員に500円クオカード その下は抽選で電子ギフトが貰えるもの。分散投資をして議決権行使をすれば、結構いろいろ当たります」と伝えた。
また、桐谷さんと言えば先日、Xに投稿したレシートにてｄポイントカードの残高が24万4627ポイントあることが話題になった。ファンから話題になっていることを伝えられると「AIAIのデジタルギフト3万ポイントは、ｄポイントに換えるつもりが、失効してしまいました。けっこう期限切れになります」と打ち明けている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
