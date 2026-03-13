元2700・ツネ、トヨタ“高級ミニバン”を新車で購入 8年弱乗った『ヴォクシー』から乗り換え「乗り心地が良過ぎて家族みんな大喜び」
元2700でピン芸人のツネ（43）が、13日までに自身のYouTubeチャンネル「ツネファミリーちゃんねる」を更新。新車購入を報告した。
【写真多数】“3年待ち”で購入も納得の高級感…トヨタ『アルファード』『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
家族を乗せた車内でスタートした動画冒頭、ツネは「車買い換えました！トヨタ『ヴォクシー』に乗ってたんですが、今回、トヨタ『アルファード』という車に乗り換えました」と報告。「前の車は2年落ちで買って、東京−大阪間を行き来しながら結構使ったので、そろそろ買え時きかなということで、新しく買い替えました」とその理由を語った。
その後も車内で快適装備の説明を行い、「みんな喜んでます。ちょっとこれでまた出かけたりしやすくなるから、その都度また撮影できたらなと思います」と意気込みを語った。また、概要欄には「8年弱の乗ったヴォクシーから、新しいアルファードに買い替えました！乗り心地が良過ぎて家族みんな大喜びです！パパ更に頑張らなくちゃ！！」とつづった。
