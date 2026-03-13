小林綾子「大島のお着物で茶道のお稽古へ」 雅な和装姿のお出かけショットに反響「すてきなお着物」「とても綺麗です」
俳優の小林綾子（53）が10日、自身のインスタグラムを更新。「大島のお着物で茶道のお稽古へ」出かけたことを報告し、上品な着物姿のプライベートショットを公開した。
【写真】「すてきなお着物」「とても綺麗です」上品な“大島の着物”をまとった小林綾子
「お茶室では、春らしい東海桜、椿の岩根絞り、ヒマラヤ雪割草が癒してくれました」「お庭では沈丁花の香りが春の訪れを感じさせてくれます 珍しいピンク色の雪柳も咲いていましたよ♪」と紹介し、茶室や教室の庭に咲く花々の写真も披露。
「心の整う時間は貴重ですね」と穏やかな様子で振り返りながら、「寒の戻りで雪も降ったり寒い日が続きますが、着実に春は近づいていますね どうぞ体調には十分お気をつけくださいませ〜」と気遣いの言葉を添えた。
コメント欄には「綾子さん美しい」「すてきなお着物」「お似合いですね」「とても綺麗です」「茶道のお稽古すてき」「心健やかな一日でしたね〜」「可愛らしい花々に元気をもらいますね」など、さまざまな声が寄せられている。
小林は1983年放送のNHK連続テレビ小説『おしん』で主人公を演じ、天才子役として一躍有名に。以降、さまざまな映画やドラマで存在感を放っている。
