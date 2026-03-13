【カイロ＝村上愛衣、ワシントン＝池田慶太】イランの最高指導者に選出されたモジタバ・ハメネイ師は１２日、初となる声明を国営テレビで発表した。

米国、イスラエルとの戦闘や近隣諸国の米軍基地への攻撃継続のほか、ホルムズ海峡封鎖の徹底を強調した。ペルシャ湾岸一帯を巻き込んだ紛争は長期化が避けられない情勢となっている。

声明は国営テレビで読み上げられた。モジタバ師は姿を見せず、肉声も放送されなかった。

声明でモジタバ師は「防衛を継続することが多くの国民の意思だ」とし、反撃は米イスラエルの攻撃に対する自衛措置だと主張。ホルムズ海峡の封鎖もその一環で、「確実に続けていく」と強調した。米イスラエルに対し、イラン側の被害の補償を求め、「実現しない場合は敵の財産を同程度破壊する」と威嚇した。

米軍基地がある近隣諸国とは「親密で建設的な関係を築いてきた」と関係継続の意向を示しつつ、「幾つかの基地は攻撃に使われている。ためらいつつも、攻撃を続ける」とした。

イランに呼応してイスラエル軍と戦うレバノンの親イラン勢力ヒズボラや、イラクで米軍施設を攻撃する民兵組織に謝意を示した。

一方、米国のトランプ大統領は１２日、自身のＳＮＳへの投稿で、原油価格の動向よりもイランの核保有を阻止することが重要だとの見解を示した。

「米国は世界最大の産油国で、価格が上昇すれば多くの利益を得られる」と主張。「より関心があり、重要なのは、イランが核兵器を手に入れ、中東や世界を破壊するのを阻止することだ。決してそのようなことを許さない」と強調した。

トランプ氏は同日、ホワイトハウスの会合で、軍事作戦は「非常に順調だ」とし、「（イランは）テロと憎悪の国で、大きな代償を払っている」と述べた。

また、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は１２日、攻撃開始後初となる記者会見で、「我々はイランのテロ政府を破壊している」と強調。モジタバ師について、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の「操り人形だ」と主張した。