まるで別人？ 鈴木奈々が金髪ボブにイメチェン！ 「めちゃめちゃ可愛い過ぎる」「お人形みたい」
タレントの鈴木奈々さんは3月12日、自身のInstagramを更新。“金髪ボブ”にイメチェンした姿を披露しました。
【写真】鈴木奈々、金髪ボブのイメチェンショット
ファンからは、「よく似合うよ」「めっちゃ可愛い 似合ってます」「めっちゃステキです」「めちゃめちゃ可愛い過ぎる」「お人形みたい」「綺麗」と、絶賛の声が上がっています。
(文:中村 凪)
「よく似合うよ」鈴木さんは、「金髪ボブにイメチェンしました ウィッグでイメチェンです」とつづり、1枚の写真を投稿。ウィッグを使用した“金髪ボブ”ショットを披露しています。ライトブルーのデニムパンツに黒いジップパーカーを合わせたカジュアルなコーディネートです。フードをかぶり眼鏡を掛けたスタイルで、金髪の鮮やかさが引き立ちます。まるで別人のようなかわいいボーイッシュなイメチェンとなりました。
“絶対領域”も見せる9日の投稿では「今日は珍しくミニスカートを履いてみました！絶対領域出した！」とつづり、ミニスカート姿で美脚を披露した鈴木さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
