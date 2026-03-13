個人向け国債3年とネット定期3年ものだったら、解約するときのデメリットはどっちが大きいですか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家がお答えします。
今回は、個人向け国債とネット定期についてです。
▼個人向け国債・固定3年
個人向け国債3年ものは、満期まで利率が変わらないため、満期時にいくら受け取ることができるのかが分かります。ただし、いつでも申し込めるわけではなく、指定された期限内に購入しなければなりません。
▼ネット定期
メガバンクなどの定期預金よりも金利は高く設定されていることがほとんどです。ネットで利用する銀行ですので、店舗に出向くことなく申し込むことができるので便利です。
個人向け国債3年もネット定期も中途解約は認められていますが、それぞれ違いがあります。
▼個人向け国債・固定3年
発行後1年経過すれば、いつでも中途換金が可能で、直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる決まりになっています。
▼ネット定期
いつでも中途解約することが可能です。ここから、オリックス銀行のeダイレクト預金の3年定期の例を参考に、中途解約について確認してみましょう。
預入期間が1年未満で解約したときには普通預金の金利が適用され、1年以上2年未満では約定利率×20％、2年以上3年未満では約定利率×50％という決まりになっています。
一般的に個人向け国債3年ものよりも、ネット定期の金利は同等かそれ以上になっていることが多いようです。いずれも中途解約はできるものの、個人向け国債は1年経過しなければ解約できず、ネット定期はいつでも解約することが可能です。
利率や年利にもよりますが、中途解約のデメリットの大きさを考えた場合、個人向け国債3年ものの方が大きくなることが予想されます。金利と中途解約のデメリットをおさえたうえで、どちらを利用するかを考えてみましょう。
文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）
金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。
(文:飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）)
