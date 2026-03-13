「ピッチング・ニンジャ」がWBC東京プールを観戦

「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCを現地で視察した。好救援を披露した種市篤暉投手（ロッテ）については、「彼はどこでも通用するだろう」と太鼓判を押した。

東京ドームに姿を見せたフリードマン氏は、スタンドから1次ラウンドを観戦。目に留まった投手の一人が種市だった。韓国戦、豪州戦ではそれぞれ1イニングを投げて、被安打ゼロ、5奪三振無失点という結果だった。

「生で初めて見たが、直球が本当に素晴らしい。投球動作も気に入っている。下半身の使い方がとても上手だ」

また、伊藤大海投手（日本ハム）もお気に入りの投手の一人だという。

「彼の大ファンなんだ。ずっと彼を気に入っている。子どもが観たら楽しい投手だ。彼の仕草が好きだし、イーファスピッチ（超スローボール）とかね！ 私はこういうのが好きなんだ！ いつかMLBでプレーしてくれるといいね」

準決勝以降もマイアミで現地観戦するというフリードマン氏。「米国やドミニカ共和国は強力メンバーを揃えている。日本もそうなので、ワクワクする戦いになるだろう」と、胸を躍らせていた。（上野明洸 / Akihiro Ueno）