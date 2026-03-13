トトロとジジのジオラマボックスが可愛い！ 「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」フラワーギフトの予約受付開始
【ジブリがいっぱい どんぐり共和国：配送フラワーギフトセット】 3月13日より予約受付開始 価格 となりのトトロ 『トトロとおえかきメイちゃん』とマジカルチュチュセット：14,300円 魔女の宅急便 『コキリの魔法』とカーネーションセット：14,080円
ベネリックは、同社が運営する「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて「配送フラワーギフトセット」の予約受付を3月13日より開始している。
「配送フラワーギフトセット」は、母の日に合わせて生花のカーネーションとジオラマボックスがセットになった商品。「となりのトトロ」の世界観をイメージしたジオラマボックスは、トトロたちと出会った思い出を描いているメイと傍らに佇むトトロの姿が表現されている。
もう一つの「魔女の宅急便」のジオラマボックスでは、コキリが魔法薬を作る際に使用する大きな瓶と本をイメージしており、ジジの表情も楽しめるインテリアとなっている。なお、カーネーションは少しでも長く楽しめるよう、つぼみの多い状態で発送される。【となりのトトロ 『トトロとおえかきメイちゃん』とマジカルチュチュセット】
価格：14,300円【魔女の宅急便 『コキリの魔法』とカーネーションセット】
価格：14,080円
(C) Studio Ghibli