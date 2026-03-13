大森靖子がプロデュースする新アイドル「絶対少女」デビューライブが決定 「全ての女の子を肯定しろ」
シンガー・ソングライターの大森靖子がプロデュースする新アイドルユニット「絶対少女」のデビューライブが決定した。
【写真】『大森靖子新グループオーディション 2026』の様子
「絶対少女」は、昨年末より開催された『大森靖子新グループオーディション 2026』を通じて誕生した新アイドルユニット。オーディションには全国から約3000人の応募が集まり、最終審査は54時間にわたる合宿形式のオーディションとして実施され、歌唱、ダンス、表現力、チームワークなど多角的な審査が行われた。その様子はニコニコ生放送にて生配信され、SNSでも話題を呼んだ。
同オーディションから誕生した絶対少女が、4月20日に東京・渋谷WWW Xで開催されるイベント『TOKYO PINK FES! Vol.30』にてデビューライブを行う。同イベントには、ZOCX、MAPA、THE PINK MINDSの出演も決まっている。
■大森靖子 コメント
全ての女の子を肯定しろ。
大森靖子プロデュースの超かわいいアイドル
“ 絶対少女” はじめます。
■『TOKYO PINK FES! Vol.30』概要
日時：4月20日（月） 午後6時30分開場／午後7時開演
会場：東京・渋谷WWW X
出演：ZOCX、MAPA、THE PINK MINDS、絶対少女
