原日出子「孫のお誕生日」 華やかな手料理が並ぶ豪華“誕生日会”を披露「高級ホテルのブッフェみたい!!」「すっごいご馳走」
俳優の原日出子（66）が11日、自身のインスタグラムを更新。品数豊富な手料理が並ぶ孫の“豪華な誕生日会”を披露した。
【写真一覧】「すっごいご馳走」「オシャレで素敵」原日出子が孫娘のために作った豪華手料理の数々
原は「昨夜は2番目の孫娘の誕生日会」と報告。「手料理をリクエストされたので、バーバ頑張りました」と、食卓を彩る品数豊富なごちそうの写真を投稿。今回、「息子の作ったタレに 一晩漬け込んで揚げた 唐揚げが一番のリクエスト」だったことを明かし、たくさん盛り付けられた一品を披露している。
さらに、おにぎりが大好きだという孫娘のために、土鍋でふっくら炊き上げたご飯にしらす、おかか、塩昆布を混ぜ込んだ特製おにぎりも用意。「あとは色々お野菜多めにして みんなで楽しくいただきました」とつづり、トマトといちごやかぶなど、野菜とフルーツを合わせた彩り鮮やかな料理に肉料理など、豪華な手料理の数々をアップした。
健康面にも配慮したメニューで家族の節目を祝った原は「孫たちもどんどん成長していきますね。食後もいっぱいおしゃべりして楽しい時間でした」と、成長にしみじみした様子を見せ、締めくくった。
コメント欄には「オシャレで素敵」「凄い品数バーバー最高・最幸ですね」「最高」「すっごいご馳走」「高級ホテルのブッフェみたい!!」などの声が寄せられている。
