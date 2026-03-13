Snow Man阿部亮平、チケット“転売”「心を痛めている、非常に重大な問題」
Snow Manの阿部亮平が、13日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に出演。STARTO ENTERTAINMENTに所属するアーティストの公演を主催するイベント会社が、公演チケットを不正に転売して利益を得たとして、「転売ヤー」の男性に約2300万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴したニュースについて、私見を述べた。
【Xより】「100名以上の方が… 」STARTO社が過去に投稿した声明全文
提訴したのは「ヤング・コミュニケーション」（東京）で、転売に利用されたサイトの運営会社にも男性と購入者双方から受け取った手数料の返還を求める訴訟をも起こした。
このニュースについて、阿部は「この件に関しては、我々タレントも、本当に心を痛めている、非常に重大な問題。事務所としても、早急に解決していかなければいけない問題だとも、捉えております。今回の件も、まだまだ氷山の一角にすぎないと思っているんですけど、これからも事務所の対応、そして推移を毅然とした態度で見守っていきたい」とコメントした。
