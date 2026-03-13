病気ではないため公的医療保険が使えず、原則自己負担となっている出産費用。「出産育児一時金」という50万円の補助がもらえるが、出産費用は年々上がり、都市部では50万円ではまかなえず、妊婦が数十万円負担というケースも増えている。

子どもを持ちたいと願う人の負担を軽減するため、政府は13日、出産費用の無償化に向けて関連法の改正案を閣議決定した。

■帝王切開など以外は原則無料に

新たな制度は、医療機関に支払う分べん費用の単価を全国一律で定めた上で、その全額を公的な医療保険でまかなう仕組みだ。分べん費用は保険から医療機関に支払われ、妊婦の負担は原則ゼロになる。

一方、帝王切開などの場合はこれまでと同じく医療行為に分類され、医療への保険適用なので妊婦が3割を負担する。また、お祝い膳やエステなど追加のアメニティーのサービスを選ぶ場合は、妊婦による支払いが発生する。こうした負担を軽減するため、今回の改正ではすべての妊婦に“現金給付”も行う。

この現金給付や分べん費用の単価の具体的な金額については、今後検討される。充実した体制や地域の周産期医療での役割を担っている病院については、分べん費用の単価に加算をつけるという。

また、出産をめぐり「いくらかかるかわからない」といった妊婦の不安を解消するため、病院には提供するサービスの内容や費用に関する情報をオープンにすることが義務づけられる。

■病院が新制度移行か従来の仕組みを続けるか選べる状態が続く

新たな制度は、2028年度までに施行される予定で、厚労省は「準備が整った病院から順次、移行する」と説明している。つまり、すべての病院が一気に新制度に移行するわけではなく、病院側がこれまでの仕組み（分べん費を病院側が自由に設定。妊婦には50万円の「出産育児一時金」が補助され、足りない分は妊婦が負担）を続けるか、新制度に移行するか、当分の間、選択できるという。そして、すべての病院が新制度に移行する期限は定めないことになった。

背景には、出産を扱う病院からの根強い反発がある。そもそも少子化で出産の数自体が減っているなか、もし、国が分べん費用の単価を低めに設定した場合、病院の経営はさらに厳しくなる。そうした懸念から、新制度に反対する病院の声は少なくない。

厚労省のある官僚は、分べん費用の単価について、現行の「出産育児一時金」＝50万円よりも一定以上高い金額に設定すると話しているが、病院側の不安は根強い。

新制度開始後、妊婦は病院を選ぶ際、新制度に基づいて基本的な分べんで自己負担なしの「無料コース」を選ぶか、様々な追加サービスも込みで病院が決めた価格で、自己負担もある「高めのコース」にするか、選択を迫られることになりそうだ。